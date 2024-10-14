خبير: حزب الله سيُكبد إسرائيل خسائر فادحة مثل عملية الأمس

أكد وسام ناصيف، خبير العلاقات الدولية من بيروت، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على البلدات اللبنانية وتتصاعد وتيرة العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلي، مشددًا على أن مواصل إسرائيل في عدوانها على لبنان يعني استمرار المقاومة في عملها.

وتابع “ناصيف”، خلال حواره عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، : “ومن الواضح أنها سوف تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة كما حدث البارحة، إذ أسفرت عمليات المقاومة عن وقوع بين 150 و200 قتيل وجريح إسرائيلي”، موضحًا أن حزب الله كان قد ضرب أماكن طعام الجنود الإسرائيليين بالأمس الذين كانوا بالمئات إضافة إلى المسيرات التي تضرب الداخل الفلسطيني المحتل.

وأضاف أن حزب الله أخذ قرارا يفيد بأنه على الإسرائيليين دفع ثمنا باهظا لو استمر في عدوانه، مشيرا إلى أن مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإبعاد قوات اليونيفيل يأتي بهدف استهداف مواقعها.

وشدد على أن الأماكن التي تتمركز بها اليونيفيل استراتيجية عبارة عن تلال عالية، مؤكدًا أن الإسرائيليين عسكريا بحاجة إلى أماكن تمركز قوات اليونيفيل على التلال خاصة في حال رغبتهم السيطرة على بعض المناطق جغرافيا أو الاندفاع منها بشكل بري إلى الداخل اللبناني.

