بحضور إلهام شاهين وسوسن بدر أكاديمية الفنون ومهرجان VS-FILM يحتفلان غدا بتوزيع جوائز الأفلام القصيرة جدا

تحتفل أكاديمية الفنون ومهرجان VS-FILM 5 مساء غد الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بقاعة ثروت عكاشة بالهرم بتوزيع جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية عن الأفلام القصيرة جدا .

المسابقة أطلقها المهرجان بالتعاون مع الأكاديمية بهدف نشر ثقافة مشاهدة ونقد وتحليل الأفلام القصيرة جدا بين الشباب والجمهور .



الحفل يقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية والفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان والفنانة الكبيرة سوسن بدر والدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالي للنقد الفني والدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان والسيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان وعدد من السينمائيين والنقاد .

من المقرر أن يتسلم الفائزون جوائز مالية قدرها 30 ألف جنيه حيث يحصل الفائز بالمركز الأول علي 15 ألف جنيه و الثاني علي 10 ألاف جنيه و الثالث علي 5 ألاف جنيه .

علي هامش الحفل سيتم تكريم الدكتورة غادة جبارة والدكتورة رانيا يحيي مدير الأكاديمية المصرية بروما والدكتور وليد شوشة لجهودهم في إخراج المسابقة الي النور .

قال الدكتور أسامة أبو نار : أن المسابقة حققت أهدافها فور فتح باب المشاركة منذ مايزيد عن الشهر حيث تقدم إلينا عدد كبير من المواهب بأبحاث ومقالات أشادت لجنة التحكيم بتميز المستوي خاصة وان معظمها لكتاب من عشاق وجمهور السينما .

وذكر زياد باسمير أن المسابقة لن تكون النشاط الوحيد لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا والذي ينطلق خلال الفترة من 3 وحتي 7 نوفمبر 2024 بمدن الجلالة والعين السخنة والسويس حيث ستكون هناك مجموعة من الأنشطة والمسابقات سيتم الكشف عنها خلال فترة إقامة المهرجان وبعدها من بينها مسابقة خاصة بالسيناريو والتي سيتبني المهرجان فكرة خروج الأعمال الفائزة بها في صورة أعمال سينمائية بالمشاركة مع الجهات المعنية .