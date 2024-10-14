الإثنين 14 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجيش الصومالي يواصل عمليات الملاحقة ضد المليشيات الإرهابية

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

يواصل الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات المحلية، عمليات ملاحقة ضد فلول المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، في مناطق تابعة لجنوب إقليم مدغ، وسط البلاد.

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وذكر الجيش الصومالي، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن القوات المشتركة انطلقت من مدينة ”حررطير” متوجهة صوب عدة قرى تابعة للإقليم في خطوة لتصفية مليشيات الإرهاب، وخلال مسيرة الجيش، تم تحرير قرية ” تور موغي” القريبة من منطقة ” جولي”، ويعتزم الجيش ، طرد فلول المليشيات الإرهابية من منطقة ” جولي” التي تختبأ فيها الخلايا المتشددة التي كانت تهدد في الآونة الأخيرة، السكان المحليين هناك.

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