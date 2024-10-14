الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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رئيس الوزراء الإسباني: على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني

 قال رئيس الوزراء الإسباني إنه على دول الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

 أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم، أن لبنان تعرض لغزو من دولة أخرى، مشيرًا إلى أهمية هذه القضية على الساحة الدولية، جاء ذلك خلال حديثه لوكالة الأنباء الفرنسية، حيث وصف الوضع الراهن في لبنان بأنه يمثل انتهاكًا لسيادته كدولة.

 

 وصرح سانشيز قائلاً: "من الواضح أنه حصل غزو من دولة أخرى لدولة ذات سيادة مثل لبنان، وهذا يثير قلقًا عميقًا". وأشار إلى ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل فعّال لمواجهة هذا التهديد، محذرًا من أن عدم اتخاذ خطوات فعالة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة التوترات في المنطقة.

 

 كما أضاف سانشيز، أنه من غير المقبول أن يبقى المجتمع الدولي غير مبالٍ أمام هذه الانتهاكات، ولفت إلى أن إسبانيا، كجزء من الاتحاد الأوروبي، تدعم جهود الدبلوماسية الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة، داعيًا جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف موحد ضد أي تهديدات لسيادة الدول.

 

 وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس الوزراء الإسباني على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجهها الدول ذات السيادة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان يتطلب تضافر الجهود الدولية.

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