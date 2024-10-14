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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

النحاس: قانون البناء الموحد يحتاج لمزيد من الدراسة حتى يخرج مراعيا لظروف مصر

النائب عبد العزيز
النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ

أعلن النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ موافقته علي مشروع القانون المقدم من الحكومه والمعروف بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 مقدما الشكر للحكومه التي استشعرت اهمية هذا القانون .

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وشدد النحاس في كلمته في الجلسه العامه بان القانون كان يحتاج المزيد من الدراسه موضحا اانا في حاجه الي دراسه اكبر واعمق لاسباب كثيرة خاصة وانا في وطن عريق يتمتع بجانب عقاري وثروة عقاريه كبيرة وعقارات اثريه ومن ثم  ينظر الي كل النواحي الاجتماعيه هذه المسائله .

ولفت النحاس الي اننا نعيش فعلي شريط محدد اين المناطق التي نطبق فيها التوسع الافقي والتوسع الراسي ، موكدا بان نمجلس الشيوخ يضم الخبرات الهائله في كل المجالات يحتاج الي مزيد من الدراسه حتي يخرج مراعيا لظروف مصر 

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الجريدة الورقية