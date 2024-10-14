بداية إيجابية للذهب في البورصة العالمية

شهد الذهب العالمي بداية إيجابية لتداولات هذا الأسبوع ليسجل ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك في ظل الدعم الذي حصل عليه الذهب من إعلان الصين عن خطة تحفيزية بالإضافة إلى انتظار الأسواق لمزيد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي هذا الأسبوع لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات أمس بنسبة 0.1% ليسجل اعلى مستوى في أسبوع عند 2666 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات أمس عند المستوى 2648 دولار للأونصة، حيث يتداول سعر الذهب حاليا عند 2660 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.



ارتفاع أمس للجلسة الثالثة على التوالي يأتي بعد أن تراجع سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2604 دولار للأونصة فيما يعد تصحيح سلبي قبل أن يتعافى سريعاً ويختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 2657 دولار للأونصة.

الجدير بالذكر أن العطلة في الأسواق الأمريكية امس من شأنها أن تقلل من أحجام التداول في الأسواق المالية، وهو الأمر الذي سينعكس على الذهب ليستمر في التذبذب حول مستوياته الحالية.

أعلنت الصين السبت الماضى إنها ستزيد بشكل كبير من الدعم للاقتصاد المتعثر، ولكنها لم تعلن عن الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز.

يشير الالتزام الصيني المحتمل بالتحفيز المالي إلى اتجاهها لدعم عدلات النمو والطلب المحلي، مما يعد أمر إيجابي بالنسبة الذهب حيث تعد الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم. ولكن السوق بحاجة إلى رؤية المزيد من التدابير الملموسة، قبل أن يظهر تأثير حقيقي لهذه الأخبار على أسعار الذهب.

من جهة أخرى تراقب الأسواق المزيد من التصريحات التي تصدر عن أعضاء البنك الفيدرالي، حيث يتحدث رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري والمحافظ كريستوفر والر في وقت لاحق من امس الاثنين. بينما يصدر هذا الأسبوع بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر سبتمبر والتي تعد مقياس لمعدلات إنفاق المستهلكين.

إذا تسببت تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أو البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع في المزيد من الشكوك حول عدد التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة حتى نهاية العام، فإن أي ارتفاع ناتج عن ذلك في الدولار قد يؤدي إلى دفع الذهب لاختبار مستويات الدعم حول 2600 دولار مرة أخرى.

التوقعات في الأسواق لا تزال لصالح خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم في نوفمبر بنسبة احتمال تصل إلى 905، خاصة بعد أن جاءت قراءات التضخم وسوق العمل الأخيرة أعلى من التوقعات.

لكن يظل التأثير السلبي في حال حدوثه محدود على الذهب، حيث من المتوقع أن يستفيد الذهب من الانخفاض النهائي في أسعار الفائدة الأمريكية، نظرًا لأن انخفاض الأسعار يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.

تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 8 اكتوبر، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 21160 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 591 عقد.

ويعكس التقرير تراجع في الطلب على شراء الذهب بهدف الاستثمار في الذهب خلال الأيام الأخيرة الماضية، وذلك بسبب تراجع تسعير الأسواق لخفض الفائدة بشكل حاد من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي. حيث تضع الأسواق احتمال الآن يصل إلى 90%، أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط. بينما تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى 50 نقطة أساس لتصبح بنسبة 10%.

أسعار الذهب في مصر

شهد سعر الذهب المحلي تداولات إيجابية عند افتتاح جلسة اليوم الاثنين ولكن يبقى التذبذب هو المسيطر على تداولاته بسبب ارتباطه بسعر الذهب العالمي، بينما يستقر سعر صرف الدولار عند مستويات إيجابية بعض الشيء مما يساعد الذهب في الاستقرار بشكل إيجابي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات امس الاثنين عند المستوى 3600 جنيه للجرام قبل أن يتداول حالياً عند 3597 جنيه للجرام، بينما لم يشهد السعر تغيرات خلال جلسة الأمس حيث افتتح التداولات وأغلقها عند المستوى 3595 جنيه للجرام.

تحركات سعر الذهب المحلي تعكس التحركات الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي، وذلك في ظل الارتباط الكبير بين السعرين خلال الفترة الأخيرة، حيث تشهد أسواق الذهب المحلي غياب لعوامل التسعير الأخرى مع استمرار استقرار تحركات سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي على الذهب.

وبالنسبة للتغيرات الأخيرة في السوق المحلي نجد أن سعر الذهب قد أنهى تصحيح سلبي وصل بالسعر حتى منطقة المستوى 3550 جنيه للجرام بالتزامن مع تراجع السعر العالمي، قبل أن يبدأ السعر في التعافي ليسجل اعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 3600 جنيه للجرام، ليتداول حالياً تحت هذا المستوى بهدف تجميع زخم كافي لاختراقه واختبار قمته السعرية الأخيرة عند 3620 جنيه للجرام.

افتتح أونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع على ارتفاع ليسجل الذهب أعلى مستوى في أسبوع عند 2666 دولار للأونصة، ولكن تراجع السعر حالياً ليتداول حول المستوى 2660 دولار للأونصة مما يعكس ضعف الزخم الصاعد في أسعار الذهب وعدم القدرة على اختراق منطقة المقاومة حول 2665 دولار للأونصة، وفي حال اختراق هذا المستوى يستهدف السعر قمته الأخيرة عند 2685 دولار للأونصة ثم يتجه للمستهدف الرئيسي عند 2700 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي فقد افتتح سعر الذهب المحلي عيار 21 تداولات اليوم عند المستوى 3600 جنيه للجرام ولكن حتى الآن يفتقد السعر للزخم الكافي لاختراق هذا المستوى، ليتراجع في تداولاته ولكن تبقى حركة الذهب بالقرب من هذا المستوى.