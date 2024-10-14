طاهرة جمال لـ"الوفد": مشاركتي بمهرجان الموسيقى العربية تحمل طابعًا خاصًا

قالت الفنانة طاهرة جمال، عازفة الكمان العمانية، على إثر مشاركتها بمهرجان الموسيقي العربية، إن مشاركتي هذا العام في مهرجان الموسيقى العربية تحمل طابعًا خاصًا، ليس فقط لأنها تأتي بعد تأجيل المهرجان العام الماضي، ولكن أيضا لأني سأعزف كعازفة منفردة في وصلة موسيقية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وأضافت - في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد “- : ”وإنه لشرف كبير لي أن أكون جزءًا من هذا المهرجان المميز الذي يجمع نخبة من الفنانين من جميع أنحاء العالم العربي، الذي يتيح لنا كفنانين فرصة للتواصل مع جمهورنا بشكل مباشر، وهو تجربة تنتظرها دائمًا بشغف".

وتعد تلك الدورة مميزة بالنسبة لي، حيث سأعزف لأول مرة مع فرقة الحفني تحت قيادة المايسترو هشام نبوي، وهو تعاون جديد أتشوق له، وأشكر الأستاذة علا الحفني وكل من أتاح لي هذه الفرصة.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان