رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.. يهتم الكثير من السائقين بمعرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2024، حيث أتاحت النيابة العامة للمواطنين إمكانية الاستعلام عنها وسدادها أونلاين.

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة، من خلال الهاتف بالدخول على موقع النيابة العامة، وذلك لسداد المخالفة أو التظلم عليها في موعدها قبل توقيع أي غرامات.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

1) ادخل على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكترونية، من هنا.

2) اضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

3) قم بالضغط على كلمة استمرار.

4) اختر ما بين إدخال رقم الرخصة أو إدخال الحروف الموجودة على اللوحة.

5) في حال اختيارك لرقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

6) ستظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

النقر على أيقونة التظلمات.

اختيار نوع التظلم.

كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

النقر على تفاصيل المخالفة.

تظهر البيانات الخاصة بالرخصة، يجب النقر على إرسال الطلب.

تظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب.

أخيرًا ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك.