الطب العلاجى بالدقهلية يبحث استراتيجية تطوير الخدمات خلال المرحلة المقبلة

عقد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى بالدقهلية اجتماعاً موسعاً، صباح اليوم؛ لبحث أولويات العمل بالمستشفيات خلال الفترة المقبلة .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية .

استعرض المجتمعون آليات تطوير الخدمات التخصصية بالمستشيفات لاسيما جراحات وقسطرة القلب إلى جانب جراحات الأطفال والوجه والفكين .

وأوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، أن استراتيجية المرحلة المقبلة تشمل تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والقضاء على قوائم الانتظار .

وكشف وكيل المديرية للطب العلاجى، عن خطة لدراسة الاحتياجات من الأجهزة واستغلالها الاستغلال الأمثل مع متابعة الأعطال وعقود الصيانة مشدداً على متابعة مؤشرات الأداء لجميع المستشفيات بما فيها وحدات الغسيل الكلوى .

وفى سياق توفير الاحتياجات الفعلية وجه البيلى بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والإبلاغ السريع حال حدوث أى نقص بها، مع تفعيل العيادات المسائية بالتنسيق مع التأمين الصحى ورصد كل ما يتعلق بالجوانب المالية

وأشار إلى متابعة التسجيل على برنامج رعايات مصر ومعدلات الانتظار لوضع خطة للتوسع حال زيادة المعدلات مع التأكيد على الإبلاغ الفورى عن الحوادث الكبرى

وفى نهاية الاجتماع لفت وكيل المديرية للطب العلاجى، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تقييم للمديرين وتكثيف المرور الاشرافى علاوة على مرور الجودة والمكافحة والصحة والمهنية مع متابعة اعتماد الجودة بـ"صدر المنصورة "