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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
عاطف خليل

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الصحة العالمية: بدء المرحلة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بوسط غزة

تطعيم أطفال غزة ضد
تطعيم أطفال غزة ضد مرض شلل الأطفال

 أعلنت الصحة العالمية عن بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في وسط قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

التطعيم ضد شلل الأطفال:

 كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزةعن انطلاق الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، التي تستهدف آلاف الأطفال في مختلف مناطق القطاع، وتهدف الحملة إلى تعزيز الوقاية من هذا المرض الذي يمكن أن يؤدي إلى شلل دائم، خصوصًا بين الأطفال من دون سن الخامسة.

 

 وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن الجولة الثانية من حملة التطعيم تأتي ضمن خطة وطنية شاملة للقضاء على شلل الأطفال في القطاع. وصرح المتحدث باسم الوزارة أن الحملة تستهدف الأطفال الذين لم يحصلوا على الجرعات الكاملة من اللقاح، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق المحاصرة التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية.

 

 وأكدت وزارة الصحة أن الحملة تجري بالتعاون مع منظمات دولية، منها منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف"، لضمان توفير اللقاحات بكميات كافية والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، وأعربت الوزارة عن شكرها للدعم الذي تلقته من هذه المنظمات، الذي ساعد في تنفيذ الحملة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع بسبب الحصار المفروض والعمليات العسكرية.

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