بركات: المسح القومي للهجرة الدولية في مصر خطوة نحو تعزيز البيانات والتمكين

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استضافت المنتدى العالمي الثاني للهجرة عام 2020، والذي كان هدفه نشر الخبرات وتبادل أفضل الممارسات، فضلاً عن تحديث مصادر البيانات المتعلقة بالهجرة، كما أشار إلى مشاركة الجهاز مع وزارة الخارجية ومنظمة الهجرة الدولية في المنتدى الإفريقي الخامس حول الهجرة في ديسمبر 2019.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والهجرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية، حيث حضر عدد من الشخصيات البارزة لمناقشة سبل تحسين إدارة الهجرة في مصر.

وأشار اللواء خيرت بركات، إلى أهمية هذا المسح في سياق الأوضاع الحالية التي تشهدها مختلف دول العالم، لافتا إلى أن الهجرة أصبحت قضية سياسية عليا تتعلق بحقوق الإنسان والتنمية، سواء على المستويات الوطنية أو الإقليمية والدولية.

وشدد بركات على أن الاحتفال بإطلاق هذا المسح يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تواجه معظم دول العالم، سواء المتقدمة أو النامية، تأثيرات إيجابية وسلبية للهجرة، ما يستدعي ضرورة التعاون مع كافة الدول وأطراف المجتمع الدولي للحد من السلبيات المرتبطة بالهجرة.

وقال بركات: “إن البيانات التي سيتم جمعها من هذا المسح ستكون أساساً لوضع خطط التنمية، وستستخدم كأداة رئيسية للتخطيط والمتابعة، مما يساعد على رسم خارطة واضحة لحركة الأفراد والمجموعات عبر الحدود”.

وأوضح بركات أن إجراء هذا المسح يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدولة المصرية لمواطنيها المهاجرين في الخارج، مما يتيح التواصل معهم ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، بالإضافة إلى جمع البيانات المتعلقة بخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والتي ستكون ضرورية لمشاريع التنمية التي تشهدها البلاد.

ودعا بركات إلى تعزيز حوكمة إطار تنقل الهجرة بشكل عام، من خلال دمج العمال المهاجرين في جميع مجالات التنمية، مما يعزز مهاراتهم ويقوي الروابط بينهم وبين أوطانهم. كما أشار إلى أهمية تأهيل الراغبين في الهجرة للحصول على فرص عمل بشكل آمن وموثوق.

خطط مستقبلية وتطلعات واعدة

وفي سياق الحديث عن أهمية دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشار بركات إلى أنه سيكون المسؤول الرئيسي عن جمع البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى تنفيذ العمليات الإحصائية الأساسية مثل التعدادات والمسوح المخططة وغير المنتظمة.

في ختام كلمته، أعرب بركات عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، بما في ذلك معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعالي وزير الخارجية والهجرة، وكذلك ممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية، كما أبدى شكره للحضور جميعهم، متمنياً أن يسهم هذا المسح في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الهجرة الدولية، مما يمكن الدولة من تقييم السياسات الحالية واتخاذ قرارات تتماشى مع احتياجات ومتطلبات المجتمع.

توقيع بروتوكول المسح القومي للهجرة الدولية في مصر يمثل خطوة محورية نحو تعزيز البيانات المتعلقة بالهجرة وتلبية احتياجات المواطنين المصريين في الخارج، ويفتح هذا المسح آفاقاً جديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة، ويعكس الالتزام القوي للحكومة المصرية بتطوير استراتيجيات شاملة تضمن ربط المهاجرين بوطنهم وتعزيز تنميتهم.