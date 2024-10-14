أبوشقة يفتتح الجلسة العامة الشيوخ لاستكمال مناقشات قانون البناء

افتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل اول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ منذ قليل، ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وبدأ مجلس الشيوخ في جلسته أمس الأحد، مناقشة المشروع من حيث المبدأ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.