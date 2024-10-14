4 سنوات على رحيل جان السينما المصرية محمود يس

تحل يوم الاثنين المقبل الذكري الرابعه لرحيل جان السينما المصريه النجم محمود يس هذا الفنان الذي قدم للسينما المصرية علي مدي مايقرب من نصف قرن اكثر من 160فيلم وعدد كبير من المسرحيات والدراما التليفزيونيه بدا مشواره في عالم السينما في اواخر الستينيات.

و شارك في ادوار مساعده في افلام شيء من الخوف ونحن لا نزرع الشوك ولكن مشوار النجوميه الحقيقي بدا في مطلع السبعينيات حين قام ببطوله فيلم الخبط الرفيع امام سيده الشاشه فاتن حمامه وانطلق بعد ذالك بسرعه الصاروخ واصبح فتي الشاشه مع الراحل نور الشريف وحسين فهمي قدم في تللك الحقبه عشرات الافلام الناجحة نذكر منها افلام حب وكبرياء اختي سونيا والمجنون اذكريني انف وتلات عيون سنه اولي حب لا يامن كنت حبيبي افواه وارانب وحبيبتي مع فاتن حمامه الشك ياحبيبي مع شاديه رجل بمعني الكلمه وثالثهم الشيطان ولا ننسي افلام نصر اكتوبر الرصاصه لاتزال في جيبي بدور الوفاء العظيم وكرمه الرئيس الراحل انور السادات في اول عيد للفن.

ولاننسي تالقه الشديد في افلام الشر يده سونيا والمجنون والكداب ولايزال التحقيق مستمرا وواصل التالق في الثمانينيات في العديد من الافلام منها الباطنيه وكاله البلح موعد مع القدر ايام في الحلال الجلسه سريه وواصل التالق في افلام الستات فتاه من اسراءيل ودوره الرائع في فيلم الجزيره وجدو حبيبي تالق الفنان الراحل في عشرات المسلسلات التليفزيونيه تذكر منها الدوامه مع نيللي وناديه الجندي عام ،1973 وامير الشعراء واخر البنات وابو حنيفه النعمان وسوق العصر وغدا تتفتح الزهور وبابا في القسم.

الفنان الراحل محمود يس لم يكن نجم عادي بل احد العلامات المضيءه في تاريخ السينما المصريه علي مدي تاريخها من افلامه ايضا التي لاتنسي اين عقلي وعلي من نطلق الرصاص وبراعته في تجسيد شخصيه ضابط المخابرات في فيلم الصعود الي الهاويه مع الراحله مديحه كامل 1976 وجفت الدوموع مع نجاه كان يتمتع بحنجوه ذهبيه كان ايضا من عشاق المسرح بدا حياته الفنيه علي خشبه المسرح من خلال مسرحيه ليله مصرع جيفارا وشغل منصب مدير المسرح القومي .

وكانت حفله ذهبيه في تاريخ المسرح القومي في مصر مهما مرت السنوات تبقي شخصيه وفن محمود يس خالده في وجدان الملايين بفنه الراقي الذي عبر عن الشخصيه المصريه برع في تجسيد كافه الشخصيات حتي شخصيه عامل القمامه في فيلم انتبهوا ايها الساده الفنان الراحل كان بلاشك احد رموز زمن السينما الجميل رحل عن دنيانا يوم 14اكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عاما رحم الله جان السينما المصريه