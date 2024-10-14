محافظ سوهاج: تشغيل مشروع الصرف الصحي بالمنشأة خلال أيام

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إنهاء معاناة أهالي مدينة المنشاه، وتحديد موعد 20 أكتوبر الجاري لإطلاق التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي المنشاه، وتحديد الأول من نوفمبر القادم موعدا للتشغيل النهائي للمشروع.

جاء ذلك خلال تفقده لمحطة الصرف الصحي الرئيسية رقم " 3 " بمدينة المنشاه، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد البدري رئيس مركز ومدينة المنشاة، وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

ووجه محافظ سوهاج، رئيس الوحدة المحلية بوضع خطة عاجلة للرصف والتجميل والتشجير، وإعادة المظهر الحضاري للمدينة، والبدء في تنفيذها مباشرة عقب تشغيل مشروع الصرف الصحي، والاستعداد لذلك برفع جميع الإشغالات والتعديات بالشوارع، وتمهيد الطرق وتحسين مستوى الإضاءة بها طبقا لخطة الترشيد المعتمدة.

وأوضح المحافظ، أن مشروع صرف صحي المنشاة كان أحد المشروعات المتعثرة، والتي بدأ العمل بها منذ عام 2000م، وواجه العديد من المعوقات التي أدت إلى توقف المشروع، وقد تم التنسيق بين جميع الجهات المعنية خلال الآونة الأخيرة، وإزالة كافة المعوقات ليظهر المشروع للنور خلال الأيام القليلة القادمة لخدمة أهالي مركز ومدينة المنشاة .

وتفقد المحافظ، أعمال بدء توصيل الغاز الطبيعي بشوارع المدينة، ووجه بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، وقد تلاحظ للسيد المحافظ خلال الجولة وجود أحد مقالب القمامة على جانب الطريق بجوار أحد مستودعات البوتاجاز، ووجه الوحدة المحلية بسرعة نقله على الفور إلى مكان آخر خارج الكتلة السكنية، حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين .