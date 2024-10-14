الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد بشأن الهجمات الإسرائيلية على "يونيفيل" بلبنان

يونيفيل
يونيفيل

أكد مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد بشأن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قوات يونيفيل في لبنان.

يونيفيل:

رويترز: نتنياهو يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإخراج يونيفيل من لبنان

محلل سياسي: الأمم المتحدة ملزمة بالتحرك لردع إسرائيل بعد استهداف «يونيفيل»

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أنه من غير المقبول على الإطلاق استهداف قوات الأمم المتحدة.

 

كشفت قوات "يونيفيل" في لبنان، أن الجيش الإسرائيلي دمر البوابة الرئيسية لموقعها في بلدة رامية جنوبي لبنان، كما أوقف جنود إسرائيليون حركة لوجيستية تابعة للقوة قرب بلدة ميس الجبل.


وبحسب"روسيا اليوم"، قالت "يونيفيل" في بيان لها "في وقت مبكر من صباح اليوم، رصد جنود حفظ السلام في موقع للأمم المتحدة في رامية 3 فصائل من جنود الجيش الإسرائيلي تعبر الخط الأزرق إلى لبنان".
وتابعت "عند حوالي الساعة 4:30 صباحا، وبينما كان جنود حفظ السلام في الملاجئ، قامت دبابتان من طراز ميركافا تابعتان للجيش الإسرائيلي بتدمير البوابة الرئيسية للموقع ودخلتاه عنوة".
وأضاف البيان "غادرت الدبابتان بعد حوالي 45 دقيقة، وذلك بعد احتجاج اليونيفيل من خلال آلية الارتباط التابعة لنا، معتبرين أن وجود الجيش الإسرائيلي يعرّض جنود حفظ السلام للخطر.
وبحسب البيان، أبلغ جنود حفظ السلام في نفس الموقع عن إطلاق عدة رشقات نارية على مسافة 100 متر شمالا، مما أدى إلى انبعاث دخان كثيف   وعلى الرغم من ارتداء أقنعة واقية، عانى 15 جندي حفظ سلام من آثار ذلك، بما في ذلك تهيج في الجلد ومشاكل في المعدة بعد دخول الدخان إلى القاعدة، ويتلقى جنود حفظ السلام العلاج اللازم.

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