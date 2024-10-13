الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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رويترز: نتنياهو يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإخراج يونيفيل من لبنان

نتنياهو
نتنياهو

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإخراج قوات يونيفيل من مناطق القتال في لبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أن قواتها لا تزال في مواقعها رغم تلقيها قبل نحو أسبوع طلبا من إسرائيل بإعادة نقل بعضها.

وذكرت اليونيفيل ، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغها في 30 من سبتمبر الماضي عزمه شن عمليات برية محدودة في لبنان، وطلب منها نقل بعض مواقع الوحدات، مؤكدة في الوقت ذاته أن جنود حفظ السلام الدولي لا يزالون في جميع مواقعهم.

 

اليونيفيل: أي عبور إسرائيلي للبنان انتهاك لقرار مجلس الأمن 1701

قالت قوات "اليونيفيل" الدولية إن أي عبور إسرائيلي إلى لبنان يشكل انتهاكا لسيادته وسلامة أراضيه وقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وبحسب روسيا اليوم،  قالت "اليونيفيل" في بيانها إن "الجيش الإسرائيلي أبلغ قوات اليونيفيل يوم أمس عن نيته القيام بعمليات توغل برية محدودة داخل لبنان"، مؤكدة أنه "رغم هذا التطور الخطير، فإن حفظة السلام لا يزالون في مواقعهم. نحن نعمل بانتظام على تعديل وضعنا وأنشطتنا، ولدينا خطط طوارئ جاهزة للتفعيل إذا لزم الأمر".

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