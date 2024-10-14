سقط من عمود إنارة.. مصرع كهربائى بالدقهلية 

لقى كهربائى مصرعه نتيجة سقوطه من أعلى عمود إنارة ببندر المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، أثناء قيامه بتوصيل سلك بأحد أعمدة الإنارة، قإختل توازنه وسقط مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

تلقى اللواء مجدى عبدالعزيز مدير امن الدقهلية، اخطارا من مأمورمركز المنزلة يفيد بورود إفادة من مستشفى المنزلة المركزى بوصول محمد حسن احمد 64 عاما كهربائي و مقيم شارع الفداء - المنزله جثة هامدة لسقوطه من علو .

وعلى الفور انتقل ضباط مركز المنزلة وبسؤال مرافقيه قررا بأنه أثناء قيامه بتوصيل سلك بأحد أعمدة الإنارة، إختل توازنه وسقط مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ولاتوجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن.