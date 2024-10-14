محافظ جنوب سيناء يصدق على عقود تقنين أملاك الدولة

صدق الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على 18 عقد تقنين أراضي وضع يد سكني بمدن طور سيناء " 4 عقود"،شرم الشيخ 2 عقد دهب، و8 عقود، نويبع " 2 عقد"، أبورديس " 2 عقد" بإجمالي 18 عقد بالنموذج الموحد المؤمن، وذلك بعد استيفاء الضوابط والشروط القانونية.



وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تقوم بإجراءات جادة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وجرى إصدار العقود للمواطنين بعد استيفاء الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية بالمحافظة تتعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة.



وأشار إلى أنه وجه رؤساء المدن ولجنة البت في طلبات تقنين الأوضاع، بتطبيق القانون على الجميع، وتحمل كافة المسؤولية القانونية كاملة، لتحقيق الصالح العام، واستيداء حق الدولة، مع ومراعاة ظروف المواطنين، وعدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة، والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل.



ولفت إلى أن نموذج العقد الموحد الجديد الذى أصدرته المحافظة، آمن تمامًا كونه يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، إضافة إلى علامات سرية يجري الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.