إعلام إسرائيلي: 52 جنديا من لواء جولاني لا يزالون بالمستشفى بحالة خطيرة

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن 52 جنديا من لواء جولاني لا يزالون في المستشفى وعدد منهم بحالة خطيرة جراء استهداف قاعدة بنيامينا العسكرية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

استهداف قاعدة بنيامينا العسكرية

كشف تحقيق الجيش الإسرائيلي الأولي عن تفاصيل بخصوص هجوم "حزب الله" مساء الأحد بالمسيّرات على ‏معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوب حيفا، ما أسفر عن عدد كبير من الإصابات.

وبحسب" روسيا اليوم"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه تبين من التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في انفجار الطائرة بدون طيار بالقرب من راموت منشيه، اخترقت طائرتان الأجواء من لبنان عبر البحر، على ما يبدو من نوع "شهد 107"، وتم التعرف عليهما بواسطة أنظمة الكشف التابعة للجيش الإسرائيلي وتم اعتراض إحداهما قبالة ضفاف نهر نهاريا، بينما كانت الأخرى تحت المراقبة والمطاردة الجوية من قبل الطائرات المقاتلة، ولكن بعد فترة طويلة انفجر وأدى إلى إصابة 67 شخصا، أربعة منهم بجروح قاتلة.

وتمت الإشارة إلى أن سلاح الجو يحقق في سبب عدم اكتشاف المسيّرة الأخرى، ولماذا لم يتم إطلاق أي إنذار .

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من مساء اليوم، بإصابة العشرات بينهم عدد من الحالات الحرجة والخطيرة جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا قرب حيفا، فيما أكدت هيئة البث مقتل أحد المصابين.

من جهته، أعلن "حزب الله" استهداف ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، مؤكدا أن "المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو ‏والله على كل شيء قدير.