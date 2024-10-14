باحث سياسي: مخاطر اندلاع حرب إقليمية في المنطقة أمر وارد

أكد الباحث السياسي زهير الشاعر، أن الجهود الدبلوماسية الدولية مستمرة لتلاشي حرب مدمرة في المنطقة، مشددًا على أن مخاطر اندلاع حرب إقليمية في المنطقة أمر وارد للغاية.

وأوضح الباحث السياسي، خلال حواره عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أن العالم يقف متخوفا من رد الفعل الإسرائيلي تجاه إيران، وهل ستكون عمليا تستهدف المنشآت النووية والنفطية والبنى التحتية؟، مؤكدًا أن هناك تخوفات كبيرة للغاية في العالم من الأمر بشأن التصعيدات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الجميع على مستوى العالم يعمل على تهدئة الساحة اللبنانية، ثم الانتقال إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، ولكن الجميع يدرك أن وحدة الساحات الآن أصبحت أكثر تقدما، وبالتالي الكرة عمليا في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة.

وتابع: “اتعجب من وجود ضغوطات على إسرائيل لوقف إطلاق النار في المنطقة في ذات الوقت التي تعلن فيه الإدارة الأمريكية عن دعمها لدولة الاحتلال بمنظومة دفاعية متقدمة فضلا عن إعطائها الموافقة للرد على إيران بعد الهجمات الصاروخية”.