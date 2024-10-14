ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بأسواق الغربية

شهدت أسواق محافظة الغربية، ارتفاعاً كبيراً أسعار الدواجن البيضاء، حيث سجل اليوم 100 جنيها للكيلو الواحد، بينما سجلت الفراخ البلدي والحمراء 130 جنيها للكيلو بينما سجل سعر البط 130 جنيها.

وفي أسواق الخضروات والفاكهة تراجعت أسعار الطماطم بصورة كبيرة بسؤال التجار عن أسباب سعر الطماطم أكدوا أن هناك ما يسمى بالعروة وفي حالة تواصل العرة تهدأ الأسعار بينما قال بعض التجارب أن شدة الحرارة هذا العام أثرت بشكل كبير علي الزراعة ومنها الطماطم التي تعد من اساسيات المنازل ولا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد لها بديل بينما ظلت الفاكهة في ارتفاع مستمر والبعض استقر ت اسعارة .

بينما تشهد الأسماك ارتفاعً قليلاً في بعض الأحيان وتراجع قليل أحيانا أخري حيث تشد أسواق الغربية تضاربت كبيرا في أسعار الأسماك التي ترتبط بموقع السوق واهميته فاسوق طنط يرتفع فيه أسعار الأسماك تتراجع بالقري والتوابع .

وسجل سعر الأسماك البلطي 100 جنيها متراجعا خمسة جنيهات عن الأيام السابقة والسمك الروسي المكاريل 150جنيهًا ليشهد ثبات في الأسعار



وشهدت أسعار البيض ارتفاعاً جنونيا حيث سجل كرتونة البيش الأحمر 170 جنيهًا لتتواصل ارتفاعه بصورة مستمرة وكرتونة البيض البلدي 200 جنيهًا والبيض الابيض 160 جنيهًا للكرتونة.



وفي أسواق الخضروات ارتفعت الأسعار في أسواق القري أكثر من المدن نظراً لبعد أسواق القري عن الرقابة وكانت الأسعار كالآتي .

تراجعت اسعارالطماطم حيث سجلت اليوم 25جنبها للكيلوا متراجعة عن الأسبوع الماضي بنحو 15جنيها في الكيلوا الواحدوالبزنجان 12جنيها والبطاطس سجل 25جنيه للكيلوا وسعر البامية 40جنيها للكيلوا و الفاصوليا البيضاء 60جنيهاوالخضراء30جنيها للكيلوا والوبيا البيضاء 80جنيها للكيلوا.

وفي أسواق الفاكهة لم يختلف الحال عن أسواق الخضار الذي سجل ارتفاعا مستمرا حيث سجل سعر العنب 40 جنيها للكيلو والموز 25 جنيها للكيلو والمانجو 30 جنيها للكيلو وسجل البلح 30 جنيها للكيلوا والجوافة 30 جنيها للكيلو والتين 30 حنيها والتفاح 65 جنيها للكيلو والبلح الأصفر 80 جنيهًا.