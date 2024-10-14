الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي وبني مزار الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة داخل حدود القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وتعديات داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة، ضمن الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونص قرار لوزير الإسكان على إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة على مساحة 24.47 فدان، والمتمثلة في أعمال زراعة تحتوي على مبان، بدون سند من القانون.

كما نصت قرارات أخرى لوزير الإسكان، على إزالة مخالفات البناء المقامة بقطع أراضٍ بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبانٍ بعضها مكون من دور أرضي وأول علوي، وأخرى قواعد وأعمدة خرسانية، ومخالفات البناء المقامة بقطعتي أرض بمنطقة سيدي عبدالرحمن قبلي الطريق الساحلي ، والمتمثلة في بناء مبنيين دور أرضي وآخر هيكل خرساني وبه شدة خشبية، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني  للساحل الشمالي الغربي، ومخالفات البناء المقامة داخل قرية سياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء دور رابع متكرر ومبانٍ بمساحة 400م2، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول  للساحل الشمالي الغربي، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة. 
ونصت القرارات على أن تتولى الأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

مواد متعلقة

وزير الإسكان يقدم لمسئولي "الهابيتات" شرحاً مفصلاً عن مشروعات العاصمة من البرج الأيقوني

وزير الإسكان: نهدف مناقشة التحديات العالمية للعمران في المنتدى الحضري العالمي

وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 316 ألف شقة سيتم تسليم 186 ألف منهم خلال 2025

طرح 53 مسطحًا تجاريًا بـ6 أكتوبر جاهزة للاستلام في فبراير 2025 (تفاصيل)

إجراء القرعة العلنية لحجز 32 وحدة طعام متنقلة بالعاشر من رمضان

بعد خفض الرسوم.. إقبال كبير على تقديم طلبات التنازل عن الأراضي بمدينة السادات

جهاز أكتوبر الجديدة ينظم احتفالية بمشروع "سكن لكل المصريين"

نائب وزير الإسكان يبحث مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي فرص التعاون المستقبلية
الجريدة الورقية