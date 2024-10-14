وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي وبني مزار الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة داخل حدود القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وتعديات داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة، ضمن الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونص قرار لوزير الإسكان على إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة على مساحة 24.47 فدان، والمتمثلة في أعمال زراعة تحتوي على مبان، بدون سند من القانون.

كما نصت قرارات أخرى لوزير الإسكان، على إزالة مخالفات البناء المقامة بقطع أراضٍ بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبانٍ بعضها مكون من دور أرضي وأول علوي، وأخرى قواعد وأعمدة خرسانية، ومخالفات البناء المقامة بقطعتي أرض بمنطقة سيدي عبدالرحمن قبلي الطريق الساحلي ، والمتمثلة في بناء مبنيين دور أرضي وآخر هيكل خرساني وبه شدة خشبية، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، ومخالفات البناء المقامة داخل قرية سياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء دور رابع متكرر ومبانٍ بمساحة 400م2، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

ونصت القرارات على أن تتولى الأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.