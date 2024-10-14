محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بمستشفي نبروه

حرص اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، على متابعة جولته المفاجئه بتفقد مجمع مدارس طلخا لمتابعة انتظام سير العمليه التعليميه والحركة المرورية بمحيط المدرسة.

وتفقد محافظ الدقهلية، أعمال التطوير الجاريه بمستشفي نبروه المركزي وتفقد الاقسام والتقي بالمرضي للتأكد من تقديم الخدمات الطبية لهم واستمع الي ارائهم حول الخدمة، مشدداً بعدم وقوف اي سيارات بمحيط مجمع مدارس طلخا والوقوف داخل البركنج فقط لتسهيل الحركة المرورية أثناء دخول وخروج الطلاب من والي المدارس .



ووجه بتكثيف أعمال التطوير الجاريه بمستشفي نبروه حتي تكون كافة أقسام المستشفي جاهزه لتقديم الرعايه الطبيه للمرضي ، كما وجه بحسن استقبال المرضي وتقديم الرعايه لهم داخل الاقسام او بالعيادات الخارجيه للمستشفي .