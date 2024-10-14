السبب الحقيقي وراء طلاق إلهام عبد البديع ووليد سامي.. نهال عنبر تكشف السر

أقامت الفنانة نهال عنبر مأدبة عشاء بمناسبة عودة الفنانة إلهام عبد البديع وزوجها المنتج وليد سامي للحياة الزوجية، موضحة السبب وراء الإنفصال.

سبب طلاق إلهام عبد البديع ووليد سام ي

وصرحت نهال عنبر بإن الخلاف الذي حدث بينهما لا يستحق الطلاق، مضيفة: “السبب ميستهلش، ولابد من عودتهما للحياة الزوجية، والحمد لله عادت بفضل ربنا ، خاصة أنهما يحبان بعض بجنون”.

إلهام عبد البديع ووليد سامي

وأردفت: “وما فعله وليد سامي مما نشره علي صفحتة الرسمية الفيسبوك وإعلانه الانفصال ما هو إلا في حالة غضب ، وكلنا وقت الغضب بنقول اي كلام وخلاص ، وما يحدث وقت الغضب لا نحاسب عليه” .

كما أشارت إلى أن بعض الاصدقاء والاقارب توسطوا معها لعودتهما، وحبهما لبعضهما البعض كان غالبًا علي الجميع خاصًة أنهما تزوجا عن قصه حب.

وتطرقت عبر خلال حديثها للكشف عن دورها في مسلسل “غموض” الذي تقوم بتصويره حاليًا، حيث قالت:"بنصور حاليا مسلسل غموض، وسيناريو العمل جيد جدًا ، وهذا أول شيء جذبني للمشاركة في المسلسل، خاصة أنني أقوم بتقديم شخصية خالة الفنانة إلهام عبد البديع، ولكنها تمر بحدث كبير يغير حياتها ، ومختلف ومميز وأحب جدا أدوار الشر".

طلاق إلهام عبد البديع ووليد سامي

وكان خبر طلاق الفنانه الهام عبد البديع والمنتج وليد سامي انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، إلى أن أعلنت عن عودتهما بعد مرور أسبوع على طلاقهما، وذلك بفضل تدخل الفنانة نهال عنبر والفنان إيساف.

وكانت إلهام انفصلت عن زوجها منذ ما يقرب من 20 يومًا، وبالرغم من ذلك استكملت دورها في مسلسل "غموض"، وهو من إنتاجه، معلقه علي ذلك بقولها: "الشغل ملوش دعوة بالعلاقات الشخصية".

مسلسل غموض

مسلسل غموض تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ، ويتناول العمل العديد من القضايا المهمة التي تخص مجتمعنا المصري ، و المسلسل انتاج وليد سامي و تأليف فتحي الجندي واخراج حسام سلامة ، وهذا هو التعامل الثاني معهما عقب فيلم "جبل الحريم"