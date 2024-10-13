الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

بعد أسبوع طلاق.. رجوع إلهام عبد البديع وزوجها وليد سامي| فنانة مشهورة السر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الفنانه إلهام عبد البديع عن عودتها لزوجها المنتج وليد سامي بعد مرور أسبوع على طلاقهما، وذلك بفضل تدخل الفنانة نهال عنبر والفنان إيساف.

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طلاق إلهام عبد البديع ووليد سامي 

وكانت الفنانه الهام عبد البديع انفصلت عنه منذ ما يقرب من 20,يوما ، وبرغم ذلك استكملت دورها في مسلسل  " غموض " وهو من إنتاجة معلقه علي ذلك بقولها "الشغل ملوش دعوة بالعلاقات الشخصية" .


وكان خبر طلاق الفنانه الهام عبد البديع والمنتج والملحن وليد سامي انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا ، خاصة بعد أن كتب وليد سامي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، قائلًا : " كل شيء قسمة ونصيب أنا وإلهام انفصلنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا وربنا يوفقها ويكتبلها الخير" ، وتراجع وليد سامي، علي  ما نشره حول الانفصال مما أثار تساؤلات الجمهور عن غموض علاقتهما.

واضافت الهام أنها قاربت علي الانتهاء من تصوير دورها في المسلسل ، حيث أنها تقدم شخصية  "حبيبة" وهو دور مختلف تمامًا لم تقم بتقديمه مسبقا، وهى شخصية طيبة وشريرة في نفس الوقت، و"متقدروش تعرفوا هى طيبة إمتى وشريرة إمتى من كتر الحاجات اللي عندها وتعاملها مع الناس بشكل غريب جدًا" ،  المسلسل انتاج وليد سامي و تأليف فتحي الجندي واخراج حسام سلامة ، وبطولتي مع نهال عنبر ووفاء عامر ومني فاروق وندي بهجت ، وايساف .

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