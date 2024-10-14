أسوان: مواصلة إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 بإدفو والبصيلية

أكد محافظ أسوان، أنه لابد من التعامل الفورى مع أى حالات تعدى فى المهد، مع تنفيذ الحالات الصادر لها قرارات سابقة، وذلك ضمن جهود المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، وفى ظل متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتصدى لمنع حالة تعدى، وشروع أحد المواطنين بالبناء على قطعة أرض فضاء أملاك الدولة بمنطقة مدينة ناصر بنطاق حى جنوب حيث تم ضبط التشوينات، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، إزالة المخلفات للإشغالات والتعديات التى تم رفعها بالإستعانة بمعدات الوحدة المحلية، ومشاركة سيارات من أهالى المدينة حيث تم رفع 60 سيارة من المخلفات، ونقلها إلى المقالب العمومية تمهيداً للبدء فى أعمال التطوير للمنطقة الناتجة عن أعمال الإزالة ، وبالتوازى

وتمكنت الحملة في مدينة البصيلية، من تنفيذ أعمال الإزالة لـ 15 حالة تعدى بمساحة 5198 م2 ، وتم رفع مخلفات المبانى التى تم إزالتها ، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين .