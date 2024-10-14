شراكة بين إيجاس وكوبيلوزوس اليونانية في تجارة ونقل وتوريد الغاز الطبيعي

شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقية مساهمين للشراكة فى تأسيس شركة مشتركة مقرها اليونان بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية بهدف تجارة ونقل وتوريد وإعادة تغييز الغاز فى دول شرق أوروبا واليونان، وتأتى الاتفاقية كإحدى ثمار لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية والتى تم خلالها الاتفاق على تنفيذ عدة مشروعات من ضمنها توريد وتسويق الغاز الطبيعى فى دول شرق أوروبا.

وقع الاتفاقية المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وبانوس موشاندرو مدير تنمية الأعمال بجموعة كوبيلوزوس بحضور ديميتريس كوبيلوزوس رئيس المجموعة اليونانية وإيونيس كاريديس الرئيس التنفيذى للمجموعة للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والربط المتبادل والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة.

وخلال استقباله لوفد المجموعة اليونانية، أكد بدوى على عمق ومتانة العلاقات المصرية اليونانية وأن الاتفاقية بداية لفرص توسعة التعاون فى المستقبل ، مشيراً إلى إمكانية تبادل الخبرات والإمكانات بين قطاع البترول والمجموعة اليونانية خاصة فى توفير احتياجات الطاقة للبلدين.

ومن جانبه أكد رئيس المجموعة اليونانية على تقديره للدور الهام الذى تلعبه مصر فى المنطقة والإمكانات الكبيرة التى تمتلكها مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة خاصة لشركات البترول العالمية، مشيراً إلى رغبة المجموعة اليونانية الاستفادة من الامكانات التى يمتلكها قطاع البترول المصرى وخاصة مصنعى إسالة الغاز بدمياط وإدكو، وأعرب عن تفائله بتعميق الشراكة مع قطاع البترول المصرى ومع الحكومة المصرية الجديدة فى المزيد من المشروعات المستقبلية.

كما أكد رئيس إيجاس خلال اللقاء أن هذه الاتفاقية استمرت عمليات دراستها والعمل عليها بشكل مكثف خلال الفترة الماضية، وأنها تعد نقطة انطلاق لتعزيز الشراكة بين الطرفين فى المستقبل.

فيما أشار وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة إلى أهمية مثل هذه الشراكات الإستراتيجية المثمرة فى المنطقة بهدف تلبية احتياجات الطاقة لجميع الأطراف وتحقيق الاستفادة للجميع.

جاء ذلك فى إطار التوسع فى خطة الدولة المصرية لتعزيز دورها كمركز اقليمى للطاقة وعلى الأخص فى تجارة الغاز المسال من خلال زيادة التبادل التجارى مع دول شرق المتوسط.