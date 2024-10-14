إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك في العياط

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك أعلى الطريق فى العياط، وتم نقل المصابين إلي المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى العياط، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكي وتوك توك، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثرانقلاب سيارة بأكتوبر



تعرض 5 أشخاص للاصابة ، من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية بمنطقة أكتوبر، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مشرحة المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب بالخصوص

أمر قاضي المعارضات بالقليوبية ،بتجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب لدفاعه عن خاله إثر مشاجرته مع أحدهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وألقت مباحث الخصوص بمحافظة القليوبية القبض على 3 متهمين، لقتلهم شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، إثر مشاجرة بين أحدهما مع خاله، حيث إنه خلال تدخله للدفاع عنه طعنوه بسلاح أبيض أودى بحياته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في مشاجرة مع آخرين بدائرة قسم شرطة الخصوص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شاب يدعى كريم. م 22 سنة، خلال تدخله للدفاع عن خاله بمشاجرة مع آخر.

وعلى الفور استعان هذا الشخص ويدعى علي. ح بـ 2 آخرين، وطعنوا كريم بسلاح أبيض أودى بحياته.

وألقت مباحث قسم الخصوص القبض على المتهمين الـ 3، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.