للحصول على بشرة زجاجية كورية..اصنعي هذا التونر في المنزل بماء الأرز

تونر ماء الأرز.. تنبهر الكثير من الفتيات ببشرة الكوريات لصفائها ونضارتها والتي يطلق عليها البشرة الزجاجية الكورية، ولا يعلمون أن السر يكمن في استخدم ماء الأرز بشكل خاص في العناية بالبشرة الكورية.

ووفق لموقع "jagran"، في مثل هذه الحالة، يعتبر تونر ماء الأرز مفيد جداً للبشرة و تم استخدامه للعناية بالبشرة في الدول الآسيوية لعدة قرون، ففي كوريا الجنوبية، يستخدم ماء الأرز بشكل خاص في العناية بالبشرة كتونر طبيعي، كما يدخل في العديد من منتجات التجميل.



طريقة صنع التونر بماء الأرز

المكونات.. أرز وماء وزجاجة "بخاخ".

الطريقة.. اغسلي الأرز ثم انقعيه في وعاء عميق لمدة نصف ساعة على الأقل أو طوال الليل.

قومي بتصفية الأرز المنقوع وضعي الماء منه في زجاجة "البخاخ"نظيفة.

احتفظي بالمياه في الثلاجة، واستخدميه بشكل يومي.

طريقة استخدام تونر ماء الأرز

يمكنك إدراج تونر ماء الأرز في روتينك اليومي للعناية بالبشرة.

قم بتنظيف وجهك بمنظف جيد.

ضعي تونر ماء الأرز على وجهك بمساعدة قطعة من القطن أو زجاجة رذاذ.

دلكي التونر بلطف على وجهك.

وأخيرًا، ضعي مرطبًا جيدًا.

احتياطات استخدام تونر ماء الأرز

قبل وضع تونر ماء الأرز، قومي باختباره على جزء صغير من بشرة يديك.

لا تستخدمه إذا كان لديك حساسية من الأرز.

احتفظي بتونر ماء الأرز في الثلاجة واستخدميه خلال 2-3 أيام.

فوائد ماء الأرز