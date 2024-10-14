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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم 14 أكتوبر 2024

الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، وبلغ سعر الريال السعودي رسميًا، 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم 14 أكتوبر 2024

و حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء و المتابعين ننشر لكم سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم 14 أكتوبر 2024، وفقًا لأخر تحديثات المواقع الرسمية لهذه البنوك.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، 12.89 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.                       

 

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