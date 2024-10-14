بعد قليل.. انطلاق مؤتمر إطلاق مشروع تعزيز منظومة بيانات وإحصاءات الهجرة في مصر

ينطلق بعد قليل مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، للإعلان عن إطلاق مشروع جديد يهدف إلى تعزيز منظومة بيانات وإحصاءات الهجرة في البلاد.

يأتي هذا المشروع بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تطوير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول الهجرة الدولية.

أهمية المشروع في تطوير إحصاءات الهجرة

تعد هذه المبادرة الثانية من نوعها في مصر، حيث تم تنفيذ مسح مماثل في عام 2013، وتم الإعلان عن نتائجه بعد ثلاث سنوات في 2016، لكن مع التغيرات السريعة في أنماط الهجرة، ظهرت الحاجة إلى تحسين وتحديث البيانات المتعلقة بحركة الهجرة الدولية، وخاصة في ظل نقص البيانات المتاحة على المستوى الدولي.

وبالتالي، يهدف المشروع الجديد إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة يمكن مقارنتها مع دول أخرى، لتوفير معلومات شاملة تساعد في فهم التحولات في ديناميات الهجرة وتحديد التحديات والفرص المرتبطة بها.

الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة

تتمثل أهمية الشراكة بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنظمة الدولية للهجرة في أن هذه الأخيرة تتمتع بخبرة طويلة في جمع وتحليل بيانات الهجرة على المستوى العالمي، توفر هذه الشراكة فرصة لتطبيق معايير دولية موحدة في جمع البيانات، مما يضمن دقة وموثوقية النتائج، كما أن هذه البيانات ستساعد صانعي القرار في مصر على وضع سياسات قائمة على معلومات دقيقة لتعزيز التعامل مع قضايا الهجرة بشكل فعال.

تمويل المشروع ودعمه الأوروبي

يحظى المشروع بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس مدى اهتمام الجهات الدولية بتطوير بيانات الهجرة في مصر، باعتبارها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يعتمد الاتحاد الأوروبي على هذه المبادرات كجزء من استراتيجيته للتعامل مع قضايا الهجرة والتعاون مع الدول الشريكة لتحسين إدارة تدفقات الهجرة والحد من التحديات المرتبطة بها.

أهداف المشروع وآلية التنفيذ

سيتم تنفيذ المشروع على مدى عامين، ويتضمن جمع بيانات شاملة حول الهجرة الدولية من مصر إلى الخارج، وكذلك الهجرة العكسية وعودة المهاجرين.

من المتوقع أن تشمل الدراسة تحليل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التي تؤثر على حركة الهجرة، بالإضافة إلى دراسة تأثير الهجرة على المجتمعات المحلية، كما سيتم تحليل نتائج المسح وتقديمها للحكومة المصرية والجهات الدولية لوضع سياسات تتماشى مع النتائج.

أهمية المشروع لمصر

يعد مشروع تعزيز منظومة بيانات وإحصاءات الهجرة خطوة هامة نحو تحسين إدارة قضايا الهجرة في مصر، إذ يوفر المشروع بيانات دقيقة تمكن الحكومة من وضع سياسات تعتمد على حقائق واضحة، خاصة في ظل تزايد تحديات الهجرة على المستوى الإقليمي والدولي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه البيانات في تحسين التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية، وتقديم دعم أفضل للمهاجرين واللاجئين في مصر.

من المتوقع أن يساعد المسح الذي سيتم الإعلان عن بدء تنفيذه في المؤتمر على تقديم صورة شاملة عن واقع الهجرة في مصر، بما في ذلك تحديد أنواع الهجرة المختلفة ودوافعها، وتحليل تأثيراتها على المجتمع والاقتصاد، سيساعد هذا المشروع في تقديم توصيات ملموسة للحكومة حول كيفية تحسين سياساتها المتعلقة بالهجرة.