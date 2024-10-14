ننشر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، وبلغ سعر صرف اليورو الرسمي، 53.04 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم 14 أكتوبر 2024

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمات متكاملة للقراء و المتابعين ننشر لكم سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم 14 أكتوبر 2024، وفقًا لأخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري، 53.04 جنيه للشراء، و53.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 52.94 جنيه للشراء، و53.13 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر صرف اليورو في بنك مصر، 52.94 جنيه للشراء، و53.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سجل سعر صرف اليورو في بنك القاهرة، 52.99 جنيه للشراء، و53.23 جنيه للبيع.