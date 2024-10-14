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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم 14 أكتوبر 2024

اليورو
اليورو

ننشر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، وبلغ سعر صرف اليورو الرسمي، 53.04 جنيه للشراء.

 

سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم 14 أكتوبر 2024

حرصًا من بوابة الوفد  على  تقديم خدمات متكاملة للقراء و المتابعين ننشر لكم سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم 14 أكتوبر 2024، وفقًا لأخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك.

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري، 53.04 جنيه للشراء، و53.20 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 52.94 جنيه للشراء، و53.13 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر صرف اليورو في بنك مصر، 52.94 جنيه للشراء، و53.13 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك القاهرة

سجل سعر صرف اليورو في بنك القاهرة، 52.99 جنيه للشراء، و53.23 جنيه للبيع.       

 

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