الباحثة الإسلامية شيماء حسانين تتحدث عن صبر نبينا الكريم

تحدثت الباحثة الإسلامية شيماء حسانين، عن صبر سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وقالت ان رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- لم يترك لنا خلقاً كريماً أو فعلاً شريفاً على المسلم أن يتحلى به إلا وذكره في أحاديثه الشريفة، والصبر خلق عظيم، وله فضل لا يعلمه إلا الله -سبحانه- القائل في كتابه الكريم: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)، وان هناك الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة عن خلق الصبر، وفضله العظيم.

وأضافت ان كلمة الصبر، تعني الثبات على الشيء، من ذلك قول الباري سبحانه: {أن امشوا واصبروا على آلهتكم}، أي: اثبتوا على عبادة آلهتكم، قال ابن عاشور: "حرف {على} يدل على تضمين {اصبروا} معنى: اعكفوا، واثبتوا، فحرف {على} هنا للاستعلاء المجازي، وهو التمكن، مثل {أولئك على هدى من ربهم} (البقرة:5) وليس هو حرف (على) المتعارف تعدية فعل (الصبر) به في نحو قوله: {اصبر على ما يقولون} (المزمل:10)".

وواصلت قولها، انه وفق هذا المعنى أيضاً قوله تعالى: {إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها} (الفرقان:42)، وان بذلك، المقصود تفاخرهم بتصلبهم في دينهم، وثباتهم عليه، وأنهم كادوا أن يتبعوا دعوة الرسول بما يلقيه إليهم من الإقناع والإلحاح، فكان تأثر أسماعهم بأقواله، يوشك بهم أن يرفضوا عبادة الأصنام، لولا أنهم تريثوا، وثبتوا على عبادتهم لآلهتهم.