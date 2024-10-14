محافظ الدقهلية يقوم بجولة مفاجئة على المخابز بالمنصوره وطلخا

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، جولة مفاجئة علي عدد من المخابز البلديه بمدينة المنصوره وطلخا للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين وصرفه لمستحقيه.

ووجه رئيس مباحث التموين بتحرير محاضر نقص أوزان لعدد من المخابز لتلاعبهم في وزن الرغيف، مشدداً على تنفيذ حملة مكبرة علي جميع المخابز بالمراكز والمدن والاحياء بمشاركة التموين ومباحث التموين ونواب رؤساء المراكز والمدن.

وكلف وكيل وزارة التموين ورئيس مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل، وتشكيل لجان للمرور علي كافة المخابز في جميع المراكز في نفس التوقيت، مشيراً إلى أن الهدف من الحملة هو التأكد من التزام أصحاب المخابز بالمواصفات الفنيه لرغيف الخبز المقدم للمواطنين من حيث وزن الرغيف وجودته وعدم صرفه الا للمستحقين أصحاب البطاقات التموينية.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين الذين يتلاعبون بوزن رغيف الخبز ويقومون ببيعه لغير مستحقيه بأسعار حرة، لافتاً إلى أن الحد الأقصي للصرف بطاقتين للمواطن الواحد والأولوية للبطاقة الواحدة حتي لا يحدث تكدس أمام المخابز وحتي يتم الصرف للجميع .