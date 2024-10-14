اليوم.. منتخب مصر يختتم إستعداداته لمواجهة الحسم أمام موريتانيا

يخوض منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن، اليوم الاثنين، المران الأول والأخير، قبل إطلاق المباراة المرتقبة ضد موريتانيا، المقررة غد الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، في إطار الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المملكة المغربية.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا أمس الأحد، على متن طائرة خاصة، منعاً لاجهاد اللاعبين بسبب طول المسافة، ولتسهيل رحلة السفر والعودة، عقب انتهاء القمة العربية مباشرة، والتي تستضيفها العاصمة نواكشوط، على أرضية ملعب شيخا ولد بيديا.

وأسند اتحاد الكرة المصري، رئاسة بعثة المنتخب الأول لكرة القدم في الجمهورية الموريتانية، إلى محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الجبلاية.

وخاض اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الجولة الثالثة، والتي شهدت فوز منتخب مصر بثنائية نظيفة، تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة التوأم.

استبعاد دونجا

لم يسافر لاعب وسط الزمالك، نبيل عماد دونجا، مع بعثة منتخب مصر لصعوبة شفاءه ولحاقه بمباراة موريتانيا الثانية، حيث خضع اللاعب لاختبارات مكثفة، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

وأثبتت الفحوصات استمرار معاناته من الإجهاد بالعضلة الخلفية، ليفضل الجهاز الفني إراحة اللاعب، الذي غادر المعسكر قبل السفر إلى العاصمة نواكشوط.

الأرقام تكذب رواية التوأم عن المرابطون

فتح حسام حسن، الباب أمام لاعبيه بشأن إمكانية الغياب عن مواجهة غد الثلاثاء، وذلك خشية تعرضهم لإصابات كون المباراة تقام على ملعب من "العشب الصناعي"، مشيراً إلى أن منافسه في المباراة القادمة يلعب بقوة وعنف، على الرغم من أن الأرقام تكشف عكس ذلك.

منتخب موريتانيا ليس من بين أكثر المنتخبات ارتكاباً للأخطاء في التصفيات الإفريقية الحالية، ويأتي في المركز 41، وهو نفس معدل أخطاء منتخب مصر، وذلك بحسب إحصائيات موقع "صوفا سكور" العالمي.

وعلى صعيد البطاقات الصفراء، فإن المرابطون حصل على 5 إنذارات خلال مبارياته الثلاث بالتصفيات ويأتي في المركز 18، بينما حصل منتخب مصر على 6 إنذارات محتلاً المركز 11 ضمن أكثر المنتخبات حصولاً على البطاقات الصفراء.

ويأتي "المرابطون" في المركز 33 بقائمة أكثر المنتخبات قياماً بتدخلات بمعدل 14.3 في كل مباراة، بينما جاء "الفراعنة" في المركز 24 بمعدل 15.7.

ويخشى اللاعبون خوض المباريات على العشب الصناعي، إذ أن احتمالية تعرض اللاعبين لإصابات تزيد بنسبة 50%، عندما يلعبون على ملعب لديه أرضية من هذا النوع.