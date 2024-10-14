مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بصحراوي سوهاج الشرقي

لقيت ربة منزل في العقد السابع من العمر مصرعها، وأصيب أبنائها الثلاث بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم يقيمون بالطريق الصحراوي الشرقي في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيمن وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجثة والمصابين لمستشفى قنا الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفاة ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "محمد . ح . ر . ع" 51 سنة مدير عام شركة خاصة للسياحة بالأقصر يقيم بالطريق المشار إليه إنفجر الإطار الأمامي الأيمن مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيده وإنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق .

نجم عن الحادث وفاة والدة قائد السيارة "أزهار . ي . ح . ا" 70 ربة منزل تقيم بذات العنوان وإصابة كل من :- قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشقيقه "سالم . ح . ر . ع" 36 سنة مرشد سياحي بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشقيقته "بهية . ح . ر . ع" 42 سنة مدرسة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم يقيمان بذات العنوان [ مستقلي السيارة ] وتم نقل الجثمان والمصابين لمستشفى قنا الجامعي .

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل يبلغ من العمر 21 سنة بجرح قطعي بالوجه وشقيقه طالب بكدمات متفرقة بالجسم طرف أول وإصابة عامل وشقيقه بكدمات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي والمراغة المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بوجود مشاجرة بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "يوسف . م . ه . م" 21 سنة عامل مصاباً بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسري وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وشقيقه "محمود . م . ه . م" 20 سنة طالب مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم .

وطرف ثان "محمود . ا . م . ا" 24 سنة عامل مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وشقيقه "محمد . ا . م . ا" 22 سنة عامل مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم الطرفان أبناء عمومة يقيمان بذات الناحية .

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض " مطواة " وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .