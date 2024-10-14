كوريا الجنوبية ترصد دلائل استعداد نظيرتها الشمالية لبدء تدمير الطرق بين الدولتين

قالت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين الموافق 14 اكتوبر، إنها رصدت دلائل على أن كوريا الشمالية تستعد لتدمير الأجزاء الشمالية من الطرق بين الكوريتين التي لم تعد قيد الاستخدام، في الوقت الذي انخرط فيه البلدان المتنافسان في توترات متصاعدة بسبب مزاعم كوريا الشمالية بأن كوريا الجنوبية حلقت طائرات بدون طيار فوق أراضيها.

ووفق لوكالة الأنباء الأمريكية "اسوشتيد برس"، فإن تدمير الطرق سيكون متوافقا مع مساعي الزعيم كيم جونج أون لقطع العلاقات مع كوريا الجنوبية، وإعلانها رسميا العدو الرئيسي لبلاده، والتخلي عن هدف الشمال المستمر منذ عقود في السعي إلى توحيد كوريا سلميا.



كوريا الجنوبية تراقب انشطة نظيرتها الشمالية لهدم الطرق الواصلة بينهم

وقالت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية اليوم، إنها تراقب أنشطة مختلفة في كوريا الشمالية تبدو وكأنها استعدادات لهدم الطرق، مثل تركيب الشاشات.

ومن جانبه قال لي سونج جون المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في إفادة صحفية "لقد قاموا بتركيب حواجز على الطريق وهم يعملون خلف تلك الحواجز استعدادا لتفجير الطرق".

واضاف سونج لي أن عمليات الهدم قد تبدأ في اليوم الاثنين.

وقال لي إن الجيش الكوري الجنوبي يعتقد أن كوريا الشمالية قد تحاول أيضا إطلاق صاروخ فضائي، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة اختبارا محظورا لتكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى. وأضاف لي أن كوريا الشمالية قد تقوم باستفزازات صغيرة غير محددة لزيادة الضغوط على سيول.