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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كواليس جلسة محمد رمضان مع كولر

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف محمد شبانة كواليس الجلسة التي تمت بين محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الأحمر.

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وقال شبانة : "رمضان عقد جلسة مع مارسيل كولر، وهناك أحاديث عن ترشيح مهاجم مغربي للانتقال للأهلي في الصيف الجاري، خصوصا في ظل نجاح المدرسة المغربية بوجود رضا سليم وعطية الله واشرف داري".

وأوضح أن كريم فؤاد يفاضل بين النمسا وقطر لإجراء التأهيل من عملية الرباط الصليبي.

وكشف أن هناك تعاون اقتصادي كبير بين مسئولي الأهلي وزد، لأن أحد شركات مالك النادي نجيب ساويرس تريد شراء حقوق تسمية استاد النادي.

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