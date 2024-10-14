أحمد عيد : غزل المحلة يخوض الموسم الجديد بتدعيمات قوية

أكد أحمد عيد عبدالملك المدي الفني لفريق غزل المحلة ، أن نادي المحلة أبرم صفقات مميزة بينهم محمد علي بن حمودة القادم من نادي الترجي التونسي، وكذلك حميدو عبدول ظهير أيسر ميدياما الغاني، والايفواري توريه لاعب المنتخب الأوليمبي في بلاده، وهناك لاعبين آخرين من أحد الأكاديميات في مصر وكذلك النيجيري صادق إسياكا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هناك لاعبين كثيرين تم عرضهم علينا في غزل المحلة، وقمنا بالتعاقد مع عبدول بـ40 الف دولار، رغم انه كان معروض على الزمالك بنصف مليون دولار، وهناك لاعب من أحد الاكاديميات هنا تم ضمه بدون مقابل ولكن هناك نسبة في اعادة البيع مستقبلا، كما أن هناك محمد عصام سيكون مفاجأة في الموسم المقبل وكذلك أحمد حكم ومحمد اشرف وإبراهيم حسن، وتم المحافظة على بعض اللاعبين بينهم عمرو الجزار وعبده يحيى وكاستيلو وغيرهم".

وأضاف: "لم نضم أي لاعب من الزمالك، كنت أرغب في ضم حمدي علاء ولكنه انضم لنادي زد، رغم انه وافق على التواجد في غزل المحلة لكن الصفقة لم تكتمل، واتمنى ان نكون من العشرة فرق الأوائل في الدوري، ولدى ثقة كبيرة في اللاعبين ومسئولي النادي يدركون الأمر جيدًا، واتمنى ان تصبر الجماهير وتدعم الفريق في الدوري".