تشييع جثمان محمد رمضان ضحيه حادث قطار المنيا

شيع أهالي عزبة حسن اغا التابعة لقرية التوفيقيه فى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، منذ قليل، جثمان الشاب محمد رمضان النادي 20 سنة ضحية حادث قطار المنيا، إلى مثواه الأخير بعد تأدية صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية، ودفنه بمقابر الأسرة.

وشهدت مراسم تشييع جثمان الشاب محمد رمضان، انهيار أسرته وأصدقائه وأهالي قريتها وبكائهم الشديد على فراقه.

وفاة طالب ثانوى متأثرا بالسرطان

وفى وقت سابق لفظ طالب بالصف الثالث الثانوي في محافظة الفيوم، أنفاسه الأخيرة بعد فترة وجيزة من إصابته بمرض السرطان، بقرية دار السلام بدائرة مركز طاميه .

وعم الحزن الشديد أسرة الطالب أحمد علاء مظهر، البالغ من العمر 17 عامًا، ونعاه أصدقاؤه على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكشف أحد أصدقائه أن الفقيد أصيب بمرض السرطان منذ حوالي 7 أشهر تقريبًا، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، حتى فوجئ الجميع خلال الساعات الماضية بوفاته متأثرًا بمرضه.

كم نعت إدارة طاميه التعليمه بالفيوم الطالب ، وقدّم الدكتور محمود هيبه مدير إدارة طاميه التعليمه، وجميع العاملين بالادارة التعازي لأسرة الفقيد وأسرة المدرسة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.