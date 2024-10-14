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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عمرو خليل: حرس الحدود لن يفرط في خدمات ممدوح وهدفنا مراكز المقدمة في الدوري

حرس الحدود
حرس الحدود

أكد العميد عمرو خليل مدير الكرة بنادي حرس الحدود، أن النادي جاهز للموسم الجديد، والصفقات الجديدة ستصنع الفارق نظرًا لجودتها المميزة.

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وتابع خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90": "عمرو جمال مهاجم الفريق الجديد خاض التدريبات الجماعية، ولكن هناك مشكلة ما مع فريق فاركو، ولكن في النهاية هو أصبح لاعب لدينا".

وأضاف عمرو خليل: "الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف المدير الفني، بينهما حالة من الانسجام وهناك حالة جيدة وتفاؤل من أجل عودة هيبة حرس الحدود كما كانت في السابق، ولا نفكر في البقاء بالدوري فقط، ولكن نرغب في التواجد ضمن مراكز المقدمة".

واختتم مدير الكرة بنادي حرس الحدود: "محمود ممدوح مهاجم الفريق، لن يتم التفريط في خدماته ومن الصعب الحصول على مهاجم يحرز أهداف، ومواجهة الأهلي الودية كانت مفيدة للغاية".

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