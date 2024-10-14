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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

إيهاب الطحطاوى رئيساً لمصر للطيران للشحن الجوى

ايهاب الطحطاوي
ايهاب الطحطاوي

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارا بتكليف الطيار إيهاب الطحطاوى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي والعضو المنتدب التنفيذي لها خلفا للطيار ممدوح غنيم الذي قدم له الشكر علي فترة توليه رئاسة الشركة.

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هذا ويعد الطيار إيهاب الطحطاوى قائد طراز ثقيل في الشركة، وتقلد العديد من المناصب الهامة من بينها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ورئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو.

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