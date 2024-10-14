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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بعد رحلة ٨ ساعات ..منتخب مصر يصل موريتانيا لمواجهتها الثلاثاء المقبل

منتخب مصر
منتخب مصر

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن إلى موريتانيا استعدادا لمواجهتها في السابعة مساء يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تقام بالمغرب .

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ويترأس بعثة منتخب مصر  لموريتانيا ، الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

وحرص الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة علي الإطمئنان علي البعثة والتواصل مع السفير المصري بموريتانيا خالد يوسف الذي كان في استقبال البعثة بالمطار.

واستغرقت  رحلة سفر بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا ٨ ساعات .

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