أعلنت جامعة بدر عن استقرار حالات جميع الطلاب الذين تعرضوا للاختناق داخل الجامعة، نتيجة رش أحد الطلاب اسبراي على بعض من زملائه بمنطقة المطاعم، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالب المتسبب في هذه الواقعة والتى تصل إلى الفصل النهائي.

قرار قانوني رادع للطالب المتسبب في إصابة 40 طالبًا بجامعة بدر

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة بدر أن أحد الطلاب أقدم على رش اسبراي على بعض الطلاب الجالسين في منطقة المطاعم وهو ما تسبب في إصابة بعضهم بأعراض مؤقتة مشابهة لضيق التنفس.

وأكد البيان أن الأعراض كانت مؤقتة، وتم التعامل الطبي الفوري مع جميع الحالات في عيادات الجامعة ومستشفى جامعة حلوان المجاورة، تحت إشراف الإدارة الطبية بالجامعة، وبمتابعة قيادات الجامعة.

ونوه البيان إلى أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة جميع طلابها، والتأكد من استقرار الحالات، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب المتسبب في هذا الواقعة.

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثرانقلاب سيارة بأكتوبر

كما تعرض 5 أشخاص للاصابة ، من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية بمنطقة أكتوبر، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مشرحة المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.