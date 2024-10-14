إصابة فلسطينيان برصاص الاحتلال شرق نابلس

أصيب الليلة، شابان بالرصاص الحي و4 بالاختناق بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وافاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع اصابة لشاب (33 عاما) برصاص الاحتلال الحي باليد، وآخر (18 عاما) برصاصة في القدم، وتم نقلهما للمستشفى، وذلك خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك.

وذكر أنه جرى التعامل مع أربع إصابات بحالات اختناق بينهم طفل رضيع بعمر الشهرين.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الليلة، بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وسارت باتجاه شارعها الرئيسي، وتجولت داخل الاحياء والازقة وسط اعتراض سير المركبات المارة، ومطاردة عدد منها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.