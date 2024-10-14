الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إصابة فلسطينيان برصاص الاحتلال شرق نابلس

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

أصيب الليلة، شابان بالرصاص الحي و4 بالاختناق بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس،  وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

txt

ماكرون يدعو نظيره الإيراني بدعم تهدئة شاملة في غزة ولبنان

txt

شيخ الأزهر والبروفيسور جيفري ساكس لأمريكا: أوقفوا العدوان على غزة ولبنان

وافاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع اصابة لشاب (33 عاما) برصاص الاحتلال الحي باليد، وآخر (18 عاما) برصاصة في القدم، وتم نقلهما للمستشفى، وذلك خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك.

وذكر أنه جرى التعامل مع أربع إصابات بحالات اختناق بينهم طفل رضيع بعمر الشهرين.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الليلة، بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وسارت باتجاه شارعها الرئيسي، وتجولت داخل الاحياء والازقة وسط اعتراض سير المركبات المارة، ومطاردة عدد منها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعترض ٥ صواريخ أطلقت من لبنان

استمرارا لجرائمه الوحشية.. الاحتلال يعتقل مصورين صحفيين من القدس

خلال حديثه مع ميقاتي.. ماكرون يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار

اعلام عبري يكشف تفاصيل هجوم حزب الله على معسكر غولاني

نتنياهو: الجيش يواصل عملياته لتفكيك معاقل حماس في جباليا شمال غزة

سرايا القدس: قصفنا بعدد من الصواريخ مدينة عسقلان ومغتصبات بغلاف غزة
الجريدة الورقية