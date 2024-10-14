زياد كمال الأقرب لتعويض دونجا حال غيابه عن السوبر المصري

قال الإعلامي خالد الغندور إن زياد كمال لاعب الزمالك الأقرب لتعويض زميله نبيل عماد دونجا حال تأكد غياب الأخير عن السوبر المصري بسبب الإصابة.

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أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"جوميز المدير الفني للزمالك يجهز زياد كمال ليكون بديلاً لنبيل عماد دونجا حال تأكد غياب الأخير عن السوبر المحلي بالإمارات بسبب الإصابة".

وواصل:"ويجهز جوميز زياد كمال للسوبر المحلي بعد ان دفع به في المباريات الودية التي خاضها الفريق استعدادا لبطولة السوبر المحلي".