أمر قاضي المعارضات بالقليوبية،بتجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب لدفاعه عن خاله إثر مشاجرته مع أحدهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان بيدافع عن خاله ..حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب بالخصوص

وألقت مباحث الخصوص بمحافظة القليوبية القبض على 3 متهمين، لقتلهم شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، إثر مشاجرة بين أحدهما مع خاله، حيث إنه خلال تدخله للدفاع عنه طعنوه بسلاح أبيض أودى بحياته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في مشاجرة مع آخرين بدائرة قسم شرطة الخصوص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شاب يدعى كريم. م 22 سنة، خلال تدخله للدفاع عن خاله بمشاجرة مع آخر.

وعلى الفور استعان هذا الشخص ويدعى علي. ح بـ 2 آخرين، وطعنوا كريم بسلاح أبيض أودى بحياته.

وألقت مباحث قسم الخصوص القبض على المتهمين الـ 3، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

كما نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة ،في تحديد هوية قاتل شاب في منطقة الواحات البحرية، بعدما كشفت ملابسات الحادث، واستمعت لأقوال شهود العيان، الذين أكدوا تعرض المجني عليه لاعتداء خلال تصديه لجريمة سرقة على يد القاتل مما أسفر عن مقتله.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم الواحات البحرية بلاغا من من الأهالي بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه من شخص مجهول الهوية بدافع السرقة,

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تعرض لاعتداء على يد عاطل تم تحديد هويته، وهو يقوم بسرقة دراجة وحقيبة ملك الضحية.

وبتفريغ كاميرات المراقبة وعمل التحريات تم تحديد هوية المتهم، وتم تتبعه والقبض عليه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة بهدف السرقة،تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.