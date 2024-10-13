قرار قضائي عاجل ضد المتهمين بإنهاء حياة الطفلة سجدة

أصدر قاضي المعارضات، قرار بإستمرار حبس المتهمين بإنهاء حياة الطفلة سجدة بمنطقة النهضة التابعة للسلام في القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل الطفلة سجدة

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات واقعة مقتل الصغيرة سجدة في السلام بالقاهرة، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.

قالت وزارة الداخلية، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثمان طفلة 8 سنوات، مقيمة بدائرة القسم، داخل جوال قمامة، وبها إصابات عبارة عن جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وهما ربة منزل وبائع فاكهة مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب وجود خلافات مالية سابقة بين المتهمة الأولى ووالدة المجني عليها جراء اقتسام مبالغ مالية حصيلة تسولهما بالطرق العامة.

استدرجت الطفلة المذكورة للصعود للشقة محل سكنها وتخلصت منها بالاستعانة بالمتهم الثاني لإخفاء الجثمان لخشيتها من اكتشاف أمرها، وألقياه بمكان العثور، واتخذت الإجراءات القانونية، وعرضها على جهات التحقيق.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في مقتل طفلة النهضة سجدة عمرو أحمد، والعثور عليها داخل شوال في عقار سكني بمنطقة النهضة.

تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن دائرة الاشتباه تدور حول جارتها، بعد أن ظهرت طفلة النهضة في كاميرات المراقبة قبل اختفائها والعثور عليها جثة هامدة داخل شوال بساعات بسيطة.

واستمعت أجهزة أمن القاهرة لأقوال والد طفلة النهضة، الذي أكد أن ابنته خرجت لشراء مستلزمات للمنزل ثم قاموا بالاتصال به وأخبروه باختفائها وظل يبحث عنها حتى تلقى اتصالا بالعثور عليها داخل شوال في أحد العقارات.

وكشفت أسرة طفلة النهضة التي عثر على جثمانها داخل جوال في القاهرة، تفاصيل مقتل ابنتهم والعثور عليها جثة هامدة داخل جوال قمامة في مساكن اجيكو بمنطقة النهضة.