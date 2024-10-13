محمد حماقي في حفل جديد بالقاهرة.. الموعد والمكان

يحيي الفنان محمد حماقي حفله الجديد بالقاهرة، بالتزامن مع انطلاق الحفلات الشتوية على عدد من مسارح العاصمة مع أبرز نجوم الغناء العربي.

موعد ومكان حفل محمد حماقي في القاهرة أكتوبر 2024

يقام الحفل 22 أكتوبر داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وأعلن حماقي عن الحفل عبر حساباته الرسمية المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خلال 90 يومًا طرح الفنان محمد حماقي تدريجيًا 8 أغانِ من ألبوم “هو الاساس”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال فترة الصيف عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب، والمنصات الموسيقية الشهيرة، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة عبر حساباتهم الخاصة بجانب الصفحات المختصة بعرض الأغاني الجديدة.

عرض تفصيلي لأغاني ألبوم هو الاساس الثمانية

بدأ حماقي سلسلة أغاني ألبوم “هو الأساس” من أغنية واكلة الجو في يوليو التي حصلت على الأعلى مشاهدة بين أغنيات الألبوم بجانب أغنية “تخسرني” مع احتساب الفارق الزمني بين صدور الأغاني، حتى أغنية "جديدة لانج التي طرحها في نهاية أغسطس الماضي.

حماقي( غزل أكتر .. دراما أقل )

عند الاستماع إلى الـ 8 أغاني نجد أن حماقي قد صب تركيزه على الموجة الإيقاعية المبهجة وزيادة جرعة الغزل مقابل نوعين دراميين هما “تخسرني، بناقص”، فمن الممكن أن نرى “هو الأساس” أتى بإنتاجية غنائية مبهجة وقليل من القصص الدرامية المؤلمة، وعنما تتضح الصورة الغنائية بالكامل للألبوم ستتضح لنا أكثر النم الخاص بهذا الألبوم.

مشاهدات الـ 8 أغاني من “هو الأساس”

حققت واكلة الجو أكثر من مليوني مشاهدة و 200 ألف مشاهدة، من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي توزيع تميم .

وتقول كلماتها “أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار واكلة الجو اليوم بوجودها احلوّ هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول واخدة الناس بالرقة وبالإحساس أنا عيني عليها يا ناس إيه اللي بتعمله فيا ده معقول أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار أنا جنبي واحدة الجمال يغير منها والقمر يموت يبقى مكانها واللي شافها مرة بيدمنها مايصادفش نوم وأنا ع العموم بقول وأحب أعرّفها لو مافيش مضايقة أنا هخطفها خطفة م اللي هتحب تشوفها مني كل يوم واكلة الجو اليوم بوجودها احلوّ هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول واخدة الناس بالرقة وبالإحساس أنا عيني عليها يا ناس إيه اللي بتعمله فيا ده معقول ”

وبعد “واكلة الجو” قام حماقي بالدفع بـ 3 أغاني في يوم واحد “شاغل عيون الناس، بناقص، صدمة”

سجلت شاغل عيون الناس أكثر من مليون و 700 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع :توما

وتقول كلماتها "يا شاغل عيون الناس إيه الحكاية كده كتير هغير لأ كفاية يا قمري اللي نوّر سمايا إديني فرصة محتاج معاد وداري عني عينك تداري أداري إيه ما خلاص قايدة ناري عيني عليك في ليلي ونهاري يا عيني ع العشق اللي زاد ده مافيش زي حبيبي زي زي حبيبي هلاقي مين لو قالوا إن حبيبي جَي مش ممكن أغمض عين يا شاغل عيون الناس إيه الحكاية كده كتير هغير لأ كفاية يا قمري اللي نوّر سمايا إديني فرصة محتاج معاد وداري عني عينك تداري أداري إيه ما خلاص قايدة ناري عيني عليك في ليلي ونهاري يا عيني ع العشق اللي زاد الرقة دي مش على حد والحنية دي بقى فين والله بتكلم جد كده عقدت الباقيين وهدلع فيك وأنا حر ده مافيش بعدك حلوين عادي جداً لو تتغر مين قدك يا حبيبي مين

وجاءت صدمة بأكثر من مليون مشاهدة، وأحدثت ضجة كبيرة عند طرحها لجرأة جملة “يلعن أبو الناس” التي لم يستخدمها حماقي من قبل في أغانيه، وجاءت بين مؤيد ومعارض ، حيث جاء مؤيدوها بأنها كلمة عامية مستخدمة بكثرة في الأحاديث ولايقصد معناها الحرفي، واعتادوا على جرأة حماقي التي يحب أن يغيرها من ألبوم لآخر.

أما معارضوها فجاءت آرائهم بأنها لاتناسب حجم إسم حماقي وفنه الراقي الذي اعتاد عليه جمهوره منذ بدايته .

الأغنية شهدت التعاون الأول لحماقي بين الشاعر مصطفى حسن والملحن محمد عبد المنعم والتوزيع الموسيقي لـ توما.

وتقول كلماتها “فراقك ده جرح وصدمه حادثه مش مجرد كدمه خلت قلبي بره الخدمه مابقاش شغال يدخل غرب ليه في خلافاتنا ويبخوا السموم في حياتنا دايرين صبح ليل في سيرتنا وقولنا وقال يلعن ابو الناس اللي وقعوا مابينا يلعن ابو الناس اللي خلونا شيلنا يلعن ابو الناس اللي كلامهم بهدلنا يلعن ابو الناس اللي فرقونا يلعن ابو الناس اللي شيلونا يلعن ابو الناس اللي ضيعونا دموعي دي شلال نازله وبعدك وحيد و في عزله أيامي تقيله ورزله مابقتش انام حلفتك بقى ترجعلي أنا ليا حاجات تشفعلي سكتهم بقى واسمعلي شبعنا كلام”.

وجاءت الأغنية الدرامية الأولى في الألبوم بعنوان “بناقص” مع شهدان فهمي التي تعاون معها للمرة الاولى ومن ألحان أحمد صلاح حسني، وعودة العمل مع الموزع الموسيقي فهد، وحققت أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها “بناقص الناقص فُضها سيرة.. وحيرة لإمتى هفضل ألوم وأحاسب وأدفع أنا فواتير قديمة ياللي انت بعت هوانا بالساهل والله دي تبقى في حقي عيبة لو فكرت معاك أتساهل والله ده أنا فجأة وعلى غفلة قلبي خلاص منك قفل قفلة ومهما تقول بابي خلاص مقفول ده قرار محسوم ولا يمكن أرجع فيه فراق بفراق بنهاية أكيدة.. أكيدة قلبي من بعدها مش شايفك هوا بتعدي مالكش قيمة انت مين مابقيتش عارفاك أيوة بدأت أنا صفحة جديدة راحتي فيها وأنا مش جنبك والله ده أنا فجأة وعلى غفلة قلبي خلاص منك قفل قفلة ومهما تقول بابي خلاص مقفول ده قرار محسوم ولا يمكن أرجع فيه”.

ودفعة ثلاثية أخرى قدمها حماقي في مطلع أغسطس مع “ليلي طال، العقد اللولي، تخسرني”

اقتربت ليلي طال من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب ، من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي، توزيع تميم، وتقول كلماتها “خلّص على اللي قبله.. من يوم ما قلبي قابله ولا حد كان طايلني.. ودي حاجة تتحسبله خلّص على اللي قبله.. من يوم ما قلبي قابله ولا حد كان طايلني.. دي بإسمه تتكتبله يا ويلي ويلي ويلي من الطلة أداري إيه وأداري ليه إنشالله دي حاجة فيه دي حاجة فيه واخداني وبلاقيه في بالي جه 100 مرة يا ويلي ويلي ويلي من الطلة أداري إيه وأداري ليه إنشالله دي حاجة فيه دي حاجة فيه واخداني يا ترى ليه! مسلم ليه وليلي طال.. طال ليلي طال.. طال ليلي طال في سهر معاه وصاحية عينيا مونساه يقوللي بحبك أقول وراه وبحسد قلبي عشان لقاه وليلي طال.. طال ليلي طال.. طال أنا قلبي مستلمني 100 ألف مرة لما على عمري قبل منه قال كنت ليه حارمني أنا قلبي مستلمني 100 ألف مرة لما على عمري قبل منه وأنا أقولّه غصب عني يا ويلي ويلي ويلي من الطلة أداري إيه وأداري ليه إنشالله دي حاجة فيه دي حاجة فيه واخداني وبلاقيه في بالي جه 100 مرة يا ويلي ويلي ويلي من الطلة أداري إيه وأداري ليه إنشالله دي حاجة فيه دي حاجة فيه واخداني يا ترى ليه! مسلم ليه ”

وجاءت العقد اللولي بلغة غزلية خفيفة مع كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع توما

وتقول كلماتها "يا أم العقد اللولي وصفولي عيونك وقالولي إن النظرة تسكّر وتدوّخ فأنا خدني فضولي بصيتلك ماقدرتش ماعرفتش حتى أصلب طولي آه يا تفاح يا مسكّر يا معطّش قلبي وراويهولي آه يا جاية على هوايا على هوايا جاية على هوايا أنا معذور هتجنن ما تبصي لنفسك في مراية بصيتلك ماقدرتش ماعرفتش حتى أصلب طولي آه يا تفاح يا مسكّر يا معطّش قلبي وراويهولي الضحكة الرنانة الفرحانة اللي مشغلانا أنا قلبي أما سمعها قاللي انسى دي تطلع برانا بصيتلك ماقدرتش ماعرفتش حتى أصلب طولي آه يا تفاح يا مسكّر يا معطّش قلبي وراويهولي آه يا حلوة يا مرسومة يا مرسومة هزود معلومة لو مين وقفت جنبك هتبانلي عادية ومظلومة بصيتلك ماقدرتش ماعرفتش حتى أصلب طولي آه يا تفاح يا مسكّر يا معطّش قلبي وراويهولي

والدراما الثانية في الألبوم “تخسرني” التي سجلت أكثر من مليوني و 100 ألف مشاهدة، وشهدت التعاون الأول مع الشاعر مصطفى ناصر والملحن تيام علي والتوزيع الموسيقي لـ توما.

وتقول كلماتها "شوف نفس الظروف خلوني ماسك فيك لكن خلوك تسيب مين! حبيتني مين! أنا ما افتكرش إنك في يوم كان لك حبيب معقولة اترميت منك وأديني في الطريق مشيت بدموع في عيني ده انت لو ناديت كنت تلاقيني ليه تخسرني معقول جه الأوان اللي انت عادي لو شفتني في مكان هتشوفني ماضي وتسيب أيام زمان بتضيع قصادي وتكسرني فاق وقت الفراق قلبي ولقاك فجأة في عينيه زي الغريب ياه شفتك حياة! ازاي قدرت تخلي ظني فيك يخيب معقولة اترميت منك وأديني في الطريق مشيت بدموع في عيني ده انت لو ناديت كنت تلاقيني ليه تخسرني معقول جه الأوان اللي انت عادي لو شفتني في مكان هتشوفني ماضي وتسيب أيام زمان بتضيع قصادي وتكسرني

وفي 22 من أغسطس طرح حماقي “جديدة لانج” التي مثلت عودة مميزة مع كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان محمد يحيى، توزيع فهد.

وتقول كلماتها"حلّلي.. شوف دمي.. عيني مزغللة متغمي لو حد عمللي أشعة.. صورته بتطلع يا جماعة حتى النفس الداخل اسمه.. قلبي طلع من جسمي لجسمه قبل أما أقابله كنا اتنين.. ونصيبهم كام سنة يتقسموا ده له طريقة جديدة لانج.. له طريقة جديدة لانج وكلامه كده بنج.. كلامه كده بنج.. ماشفتش أخوه تسألني.. هتروّح.. مش ممكن كده هتسوّح ده أنا هنا مستني إشارة.. مش لينك طبيعي دي شرارة أقولك الحق أنا متلصم.. ماهو القمر قدامي مجسّم كنت تايه قبله سنين.. زي اللي متلخبط واتنظّم ده له طريقة جديدة لانج.. له طريقة جديدة لانج وكلامه كده بنج.. كلامه كده بنج.. ماشفتش أخوه