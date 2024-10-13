ثلاث غرف خشبية.. حريق مخزن أحذية أعلى عقار بالموسكي

نشب حريق داخل مخزن أحذية أعلى عقار بمنطقة الموسكي بالقاهرة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق من دون أي خسائر بشرية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في ورشة أحذية بإحدى العقارات في دائرة قسم شرطة الموسكي، وعلى الفور، انتقلت قوات الإدارة العامة لحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحريق، حيث تمكنت من السيطرة عليه وإخماده باستخدام سيارات الإطفاء.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار مكون من ثلاثة طوابق، ويقع الحريق في ثلاث غرف خشبية كانت تُستخدم كمخزن وورش لتصنيع الأحذية، والتي كانت غير مرخصة وتقع أعلى سطح العقار. وقد أدى الحريق إلى احتراق محتويات الغرف دون تسجيل أي إصابات.

وأضافت التحريات بأنه من المرجح أن يكون سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائي.